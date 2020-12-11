Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü noktasında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Balıkesir-Bursa sınırında olduğu ifade edilirken, komşu il Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de hissedildi.
Bursa'da deprem
11.12.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü mevkinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Etiketler : bursa,deprem,son depremler,
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