Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü noktasında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Balıkesir-Bursa sınırında olduğu ifade edilirken, komşu il Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de hissedildi.