Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz." dedi.

Daveti için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Sizin başarınız hepimizin ortak başarısı olacaktır. Millet ittifakının ortak başarısı olacaktır. Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu inşa faaliyetine belediye başkanlarımız bu tür yatırımlarla katılacaklar. Bizler de demokrasi açısından bunu inşa etmeye çalışacağız" dedi.

Meral Akşener de "Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tramvay hattının özelliklerini anlatarak, hattın saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Haliç kıyısının tarihi ve turistik önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak. Sirkeci'den Alibeyköy'e kadar bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da inanılmaz bir hizmet edecek. Biz tramvayın geçtiği bu yakayı, belirli bölgelere iskeleler inşa edip deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla buluşturarak oradaki müze ve etkinlik alanlarıyla da bir araya getireceğiz." şeklinde konuştu.

Devam eden metro çalışmalarına da değinen İmamoğlu, hedeflerinin yıllık 5 kilometre metro hattı yapmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar tramvaya binerek Alibeyköy Cep Otogarı istasyonuna kadar seyahat etti, buradan 28 Ekim 2020'de açılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına aktarma yaparak Mecidiyeköy istasyonuna gitti.

Hat, 10 gün ücretsiz olacak.