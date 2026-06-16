Milli oyuncumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 2022 yılından bu yana kadaroda olan Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid'te Florentino Perez'in koltuğunu koruduğu başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması hız kazandı.

Antonio Rüdiger'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

2027'YE KADAR REAL MADRID'DE

Arda Güler'in de oynadığı LaLiga devi, 33 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'in de sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Real Madrid'de toplam 182 resmi müsabakada görev alan Rüdiger, 14652 dakika sahada kalırken; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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