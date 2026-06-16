İhlas Haber Ajansı
Real Madrid açıkladı: Antonio Rüdiger yeni sözleşmeye imza attı
Milli oyuncumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 2022 yılından bu yana kadaroda olan Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Özetle DinleReal Madrid açıkladı: Antonio Rüdiger yeni sözleşm...
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Florentino Perez'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından Real Madrid', Antonio Rüdiger'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.
- Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimini korudu.
- Real Madrid'de kadro planlaması hız kazandı.
- 33 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.
- Rüdiger, Real Madrid'de toplam 182 maçta görev aldı.
- Rüdiger, 14652 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Real Madrid'te Florentino Perez'in koltuğunu koruduğu başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması hız kazandı.
2027'YE KADAR REAL MADRID'DE
Arda Güler'in de oynadığı LaLiga devi, 33 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'in de sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Real Madrid'de toplam 182 resmi müsabakada görev alan Rüdiger, 14652 dakika sahada kalırken; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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