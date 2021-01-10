Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.

Ahmet Vefik Alp, 1948'da İstanbul'da doğdu. Fransız Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Akademik kariyerini ABD'deki Houston ve Texas Üniversitelerinde yaptı.

Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi'nde dersler verdi. İsviçre ve Japonya‘da çalıştı. Dünyanın birçok ülkesinde bina tasarladı.

1994 ve 1999 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

MHP Genel Merkez binası, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü, Tokyo Kültür Merkezi ve Camii, Malatya Belediye Sarayı, Zeytinburnu Uluslararası Turizm Kongre ve Ticaret Merkezi Alp tarafından tasarlandı.

Ahmet Vefik Alp, evli ve iki çocuk babasıydı.