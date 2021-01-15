Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli sosyal medya uygulaması BİP hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

“Az önce İstanbul’da yaptığım konuşmada değindiğim şu önemli noktayı buradan, yerli ve milli uygulamamız olan BİP üzerinden sizler ile paylaşmak isterim: Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.”