Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı. 