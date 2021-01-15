Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı
15.01.2021 - 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Etiketler : fuat oktay,Dr. Fazıl Küçük,kktc,
760212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760212.aspx
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