Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların en popüler sosyal medya uygulaması Tiktok’ta her gün insanı hayrete düşüren videolara bir yenisi daha ekleniyor. Geçen sene Konya'daki bir süt fabrikasında çekilen görüntülerde bir şahsın süt kazanında banyo yaptığı anlar insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne sermişti. Bu görüntülerden sonra bir skandalı da dönerciler patlattı. Twitter’daki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen Tiktok gönderisinde marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlemesini yapan iki işçinin maske kullanmadan etlerle oynadığı görülüyor. Koronavirüs salgının hala devam ettiği şu günlerde hijyen kurallarını hiçe sayan çalışanlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta linç edildi. Twitter kullanıcılarından bazıları “Dışarıdan yemek söylemeyi bırakmak üzereyim. Sektörü de lekeliyorlar, yazık”, “Paketlenmiş ürünlerden uzak durmak lazım…”, “Gıda güvenliğinde ifşa birimi Tiktok” yorumlarında bulundu.