Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan televizyonu itv’nin ulaştığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığı görülüyor.

Gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dâhil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darbediyor.

Bu arada Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, geminin mürettebatıyla görüştü.

Büyükelçi Kaygısız Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gabon'un Gentil Limanı'na demirleyen geminin mürettebatıyla fotoğraf paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geminin saat 11.00'de Gentil Limanı'na demirlediğini duyurmuştu.

Büyükelçi Kaygısız, ilk olarak saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu gemi görevlisinin cenazesinin nakil işlemlerini tamamlayacaklarını belirtmişti.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu mühendis Ferman İsmailov öldürülmüştü.



Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız Mozart gemisinde Türk gemicilerle

