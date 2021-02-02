Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan (108) şüpheliden (7)’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (101) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, (15) şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan (50) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (1) şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."