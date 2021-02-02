Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan (108) şüpheliden (7)’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (101) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, (15) şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan (50) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (1) şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi protestolarına ilişkin yeni açıklama
02.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 159 kişiden sadece 7'sinin Boğaziçi öğrencisi olduğunu, 15'nin öğrenci bile olmadığını duyurdu.
Etiketler : boğaziçi üniversitesi,istanbul,
764590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764590.aspx
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