Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle sivil mülteci olarak bölgeye sızan Ratıl Şuveyh (27) adlı PKK’lı bombacı, bir süre hamal ve garson olarak çalışıp örgüte casusluk yaptı. Bomba düzeneği hazırlayan terörist, 154 bin ekmek yapan dev tesisin açılışını beklemeye başladı. Programa Türkiye’den bir kısmı üst düzey 300’ü aşkın konuk davetliydi. Açılışa saatler kala yaşanan gizemli patlama, kanlı planı önledi. 55 bin nüfuslu Gandura kasabası Kubbet Türkmen bölgesinde patlama sesi duyuldu. Patlamada evdeki Şuveyh, karısı Rakiyye el-Muhammed (24) ve kızı Cenne Şuveyh (3) öldü. Yerle bir olan evdeki bomba düzenekleri, çivi ve bilye parçaları ve şahsın kimliği olayı ortaya çıkardı. Bombacının ikinci eşi Hatice el Yusuf, “Eşim, Sacir Köprüsü’ne TSK unsurlarının geçişinde patlatmak üzere bir düzenek hazırladı. Ancak Türk görevliler, bulup etkisiz hâle getirdi. Evde sürekli bombayla uğraşıyordu. Olaydan birkaç saat önce hazırladığı bombalar evde patladı. Diğer hanım, eşim ve o kadında