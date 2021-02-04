Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde gözaltına alınan 11 kişinin çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Salı günü Kadıköy İskele Meydanı'nda aynı amaçla bir grubun toplandığının vurgulandığı açıklamada, "Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, Kadıköy'de düzenlenen yasadışı gösteride yakalanan 94 şüpheliden 29’unun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındığını, 65 şahsın ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle devam etti;

"Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"