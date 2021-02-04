Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.

''YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyona yükseldi. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Üniversitelerde daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır" diye konuştu.

Konuşmasında Boğaziçi Üniverisetisi'ndeki akademisyenlere de göndermede bulunan Erdoğan "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar" dedi. Cumhurbaşkanı "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan şunları söyledi:

Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Kızlarımızın yükseköğretim görme oranındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının da etkisi vardır. YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü. (Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır. Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre öğrenci çekme konusunda Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girmiştir. Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alması için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümdeki öğrenciler derslerini kıdemli hocalardan alacaklar. Burada önemli olan projenin gönüllülük esasıyla yürütülmesidir. Bartın Üniversitesi ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi, Bingöl ile Erciyes ve İstanbul Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi eşleştirmeleri böyledir. Mesela Munzur Üniversitesi Kimya bölümünde okuyan bir öğrencimiz İTÜ'den ders alabilecek.