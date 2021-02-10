Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Çok zor dönemleri vatandaşlarımızın dikkati ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretiyle başarıyla geride bıraktık. Salgının insan sağlığı etkisi yanında çok daha zorlayıcı bir yönü daha var. Hayatımızı planlamamıza engel oluyor. Hayatın her alanında öngörülebilir bir plan yapmamıza imkan tanımayan bir mücadele dönemindeyiz. Sizlere öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

SALGINDA YENİ DÖNEME GEÇİLİYOR

Bu grubun aşılanmasıyla daha önce ışığı gördüğümüz tünelin ucuna doğru ilerliyoruz. Pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir.

Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız.

İKİNCİ DOZ AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR

28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır.



Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu, her bir eleştiri yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisi başarmak için kullandık.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.