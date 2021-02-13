Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi müstesna günlerin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Üç ayların sevgi, barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.