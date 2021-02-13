Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi müstesna günlerin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Üç ayların sevgi, barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır
13.02.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ayların tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
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