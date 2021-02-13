Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Şişlide bulunan özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Topbaş'ın hayatını kaybettiğini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tevfik Göksu paylaşımında, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini duyurdu.

Topbaş'ın vefat haberinin duyulmasının ardından siyasi isimlerden de başsağlığı mesajları yağdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOPBAŞ İÇİN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız."

KALIN: ÜLKESİ İÇİN HİZMET EDEN, İSTANBUL'DA PEK ÇOK ESERE İMZA ATAN, BEYEFENDİ BİR İNSANDI

Sözcü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin."