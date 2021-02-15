Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polat, sosyal medya hesabından "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" şeklinde mesaj yazdı.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlardan Ediz Yoraz da Cumhurbaşkanını kastederek "Bence Recep" şeklinde ifadeler kullandı.

Ölüye bile saygısı olmayan baro başkanı va avukatın paylaşımları büyük tepki çekti.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan önceki hafta da gazeteci Nagehan Alçı için "Bence güzel seksi bir kadın diyelim ve orada bırakalım" şeklinde tweet atmış, tepki üzerine silmişti. Balkan paylaşımının yanlış anlaşıldığını öne sürmüştü.

Antalya Barosu’nda 2016 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Balkan, Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak isteyenlere de destek veren baro başkanları arasında yer almıştı.

Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile de davalık olmuştu.