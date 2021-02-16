İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşünce trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ara ara etkili olduğu gözlendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
16.02.2021 - 09:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere ulaştığı görüldü.
Etiketler : istanbul,e-5,trafik,
767989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767989.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER