Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olayı PKK'nın yaptığına inanmadıklarını ima etti.

Sancar "Öncelikle HDP olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu bir katliamdır. Uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir, ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu 13 kişinin daha önce belirli aralıklarla PKK'nın alıkoyduğu askerler, polisler ve istihbarat görevlileri olduğu ortaya çıktı. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir, ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Ya da eğer başka türlü meydana gelmişse ölümler, bu başka türlü nedir? Şunu peşinen söyleyeyim; ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Biz bunu açıkça kınıyoruz ama kınamak yetmez, hakikate ihtiyacımız var. Eğer hakikati ortaya çıkaramazsak ne adaleti ne de barışı sağlayabiliriz. Hakikatin ve sorumluların tereddütte yer bırakmayacak şekilde ortaya konması lazım. Neden hakikati istiyoruz? Çünkü, bakanların ve hükümetin dediklerine kayıtsız, şartsız, itirazsız inanmamız beklenemez. Bu gibi durumlarda eğer demokratik bir ülkeyseniz hükümetin açıklamalarına kuşkuyla yaklaşma sorumluluğunuz, mecburiyetiniz vardır. Hakikatin peşine düşmezsek, iktidarın söylediklerini tek gerçek olarak kabul edersek bunun üstüne başka operasyonlar bindireceklerdir. Bu operasyonlar toplumun tümünü rehin almaya yönelik olacaktır. Demokratik siyaseti bitirme amaçlı olacaktır."