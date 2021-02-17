Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli İSTANBUL

İstanbul kara teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen yeterli tedbiri alamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşları mağdur etti. Yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı sebebiyle yollar buz pistine döndü. Birçok bölgede trafik kazaları görülürken oto sanayilerde de ciddi bir mesai başladı. Esenyurt Oto Sanayi Sitesinde tamir ustası olan Cevdet Korkmaz “Bütün dükkânlar dolu. Müşteriyi geri göndermek zorunda kalıyoruz. Gelen araçların tamamı kaymanın etkisiyle ya duvara ya da önündeki arabaya çarpmış. Çok büyük hasarlı araçlar da var ama ortalama kazalı gelen araçların hasar bedeli 3-4 bin lira arasında değişiyor” dedi. Beykent Sanayi Sitesi’nde bir diğer usta Murat Irmak da “Kazaların tamamı kar yağışında kontrolünü kaybeden sürücülerden kaynaklı. Bizim sanayi sitesi girişinde bile kaza oldu. Belediye ara sokaklara hiç önem vermiyor. Ana arterlerin tuzlanması yeterli değil” dedi. Kaza yapan Mehmet Yılmaz ise buzlanan yollardan belediyeyi sorumlu tuttu. Gerekli önlemlerin yeterince alınmadığını belirten Yılmaz “Her kar yağışında aynı senaryo yaşanıyor. Dün gece E-5 ve TEM yolu bile kara teslim oldu. Ben de kontrolü kaybederek öndeki araca vurdum. Herkes mağdur oldu” açıklamasında bulundu.