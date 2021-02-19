Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitler için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tüm Tesis Yönetim Sektörü adına başsağlığı ziyaretinde bulundu. Sandalcı, Bakan Soylu'ya “Devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz TRKTYD Kentsel Tesis Yönetim Derneği devletinin yanındadır” dedi. Halkın huzurlu yaşamı için profesyonel yönetimin öneminden bahseden Sandalcı, İçişleri Bakanlığından da Apartman, Site ve Konut Yönetimleri çerçevesinde tesis yönetim sektörü adına destek istedi.

Yıllar süren Tesis Yönetim Sektöründeki sorunların önüne geçildiğini belirten Sandalcı, İçişleri Bakan Soylu’ya, sektörün en önemli sorunlarının 2.Tesis Yönetim Çalıştayı ve İş Zirvesi'nde görüşüleceğini belirtti. Sandalcı, Bakan Soylu'yu 21.22.23 Mayıs İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 2. Tesis Yönetim Çalıştayı ve İş Zirvesi programın ilk günü protokol konuşmasına katılım gerçekleşmesi konusunda da davet etti.

Tesis Yönetim Sektörünün her zaman yanında olduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizlerin sorunlarını çözmek bizim öncelikli görevlerimizden, Bakanlık olarak her türlü desteğin verilmesini sağlayacağım. Düzenlenecek çalıştay takviminden sonra yetkili arkadaşları görevlendirerek, gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacağız. Nazik ziyaretiniz içinde tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret sonunda Genel Başkan Suat Sandalcı, Bakan Soylu’ya Tesis Yönetim Sektörü adına bir tablo hediye etti.