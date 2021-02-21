İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor.

İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi.

Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez dün yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.

Barajlarda kar yağışlarının etkisiyle son 10 günde 5 puanlık artış görüldü.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56