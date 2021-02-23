Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, saat 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var." yazılı pankartı bina girişine astı.



Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevliler iş bıraktı.



Belediyeye sabah saatlerinde gelen işçilerin bekleyişleri sürüyor.



Bu arada, Temizlik İşleri Şantiyesi'nden saat 13.00 itibarıyla belediye önüne gelen bir grup işçi ise yaptıkları açıklamanın ardından şantiyeye geri döndü.



Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçede çöpler toplanmıyor.



Belediye Başkanı Kılıç'tan açıklama

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetkili sendika ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını belirterek, "Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için anlayışınıza sığınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, paylaşımında yer verdiği açıklamasında, belediyede çalışan 1588 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin DİSK'e bağlı Genel-İş ile 6 aydır sürdüğünü anlatarak, "Emekçilerimizin tüm sosyal ve idari haklarında anlaşma sağlanmış olup, maddi konularda anlaşma sağlanamamıştır. En düşük 2 bin 800 lira alan emekçilerimizin ücretlerini ikramiyeler hariç yaklaşık yüzde 47 zam sonucunda net 4 bin 118 liraya çıkarma teklifimiz sendika tarafından reddedilmiştir." bilgisini verdi.



Emekçilerin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçe ile ortaya konulan hizmet kalitesinin korumasını amaçladıklarını belirten Kılıç, bundan sonraki tavrın da aynı doğrultuda olacağı aktardı.

Belediye Başkanı Kılıç, şunları kaydetti:

"Maltepe Belediyesi olarak yasal ve demokratik çerçevede kaldığı sürece, emekçilerin hak mücadelesine saygı duyduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ortak bir zeminde buluşmak adına sendika yetkililerinin, ülke ve kurumumuzun mali gerçeklerine uygun koşulları göz önünde bulundurmasını temenni ediyoruz."



Genel-İş'ten yapılan açıklamada ise Maltepe Belediyesi şirketleri MATAŞ ve Maltepe MATAŞ'ın üyesi bulunduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında, 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtilerek, anlaşmazlık sonucu Maltepe Belediyesi iş yerlerinde 23 Şubat itibarıyla greve çıkıldığı ifade edildi.



"Taleplerimiz kabul edilip hakkımızı alana kadar geri dönmeyeceğiz"

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, belediye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Greve başladıktan sonra belediye yönetiminin "belediyede çalışan 1588 üyeye yüzde 47 zam teklif ettiği ve sendikanın bunu kabul etmediği" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Dolgun, bu açıklamayla haklı mücadelelerinin zayıflatılmak istendiğini savundu.

Maltepe Belediyesinde 1588 işçinin çalıştığı aktaran Dolgun, "Bugün itibarıyla Maltepe Belediyesindeki üyelerimizden 93'ü yasal asgari ücret olan günlük brüt 119 lira, yaklaşık 450'si buna çok yakın bir ücret olan günlük brüt 123 lirayla çalışmaktadır. Bu üyelerimizin 35'inin günlük ücretleri Temmuz 2020 itibarıyla 105 lira seviyesindedir." diye konuştu.

Dolgun, belediye ile yapılan görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Belediye yönetimi taban ücret olarak bize günlük brüt 130 lira önermiştir. Taban ücrete yüzde 40'ın üzerinde zam yaptığını belirten belediye yönetiminin bu teklifinden etkilenen yalnızca 35 kişidir. Bunun dışında ücret zammı olarak herkese günlük 11 lira brüt zam teklif edilmiştir. Bu teklifin oransal karşılığı yüzde 5 ile yüzde 8 arasındadır. Belediye yönetimi üstelik bu zam teklifini 18 ay geçerli olacak şekilde önermiştir. Toplu sözleşmelerde yıllık ya da altışar aylık zam düzenlemeleri yapılırken, belediye yönetimi aklımızla alay edercesine bize 18 ay boyunca geçerli olacak bir teklifle gelmiştir. Sosyal haklarımıza ise yemek parasına günlük brüt 2 lira, yol parasına günlük brüt 1,5 lira, aylık yakacak yardımına brüt 20 lira önermiştir. Belediye yönetiminin önerdiği ve bizlerin kabul etmesini beklediği teklifin tamamı budur. Her şeyi dahil ettiğimizde en düşük net 3 bin 600 lira alan üyelerimize önerdiği en düşük ücret 4 bin 50 liraya gelmektedir. İkramiyede ise 10 gün olarak var olan ikramiye gün sayımıza yalnızca 10 günlük artış yaparak toplam 20 gün önermiştir. Belediye yönetiminin yüzde 47 diye açıkladığı gerçek dışı açıklaması bu teklifler incelendiğinde herkesçe çok açık anlaşılır olacaktır."

Yenigül Özen Dolgun, ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, düşük ücretlilerin maaşlarının yaşanılabilir bir seviyeye çıkması için taban ücret uygulaması istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır zam uygulanmayan yemek, yol gibi yaşamsal destek ücretlerinin sembolik değil, ekonomik koşullara uygun oranda artırılmasını istiyoruz. İnsanca bir yaşam için kredi taksitlerimizi ödeyebilecek, evimizi geçindirebilecek, okula giden çocuklarımızın cebine harçlık koyabilecek bir maaş istiyoruz.



Maltepe Belediyesi yönetimi taleplerimizi görmezden geldiği, bizleri sefalet ücretine mahkum ettiği için grevdeyiz. Taleplerimiz kabul edilip hakkımızı alana kadar geri dönmeyeceğiz."

Karal Belediyesi'nde bina girişine grev kararı asıldı

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, "Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." diye konuştu.

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." dedi.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.