Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında; örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.