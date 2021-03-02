Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında; örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
Ankara’da FETÖ’nün 'hijyen evleri' operasyonunda 14 gözaltı kararı
02.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü “hijyen evlerine” yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,hijyen evleri operasyonu,
771556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771556.aspx
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