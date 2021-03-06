Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti’ne güvenoyunu görüşmek üzere 8 Mart’ta toplanacak Temsilciler Meclisi oturumu hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiklerini bildirdi. Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Muhammed Menfi’yi ve Abdülhamid Dıbeyba’yı telefonla arayarak tebrik ettiğini ve Türkiye’nin desteğini vurguladığını hatırlattı.

Aksoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Libyalı kardeşlerimizin siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım Libya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir. Seçilmiş Başbakan Dıbeyba’nın Temsilciler Meclisi’ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin güvenoyu alarak biran evvel kurulmasını ve Libya’nın acil çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Ulusal Birlik Hükümeti’ne her türlü desteği sağlamaya devam edecektir.“