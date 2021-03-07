Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Hama şehrine bağlı Selemiye bölgesindeki Azib Vadisi’nde terör örgütü DEAŞ’ın tuzakladığı bomba infilak etti. Bu esnada vadiden geçen iki minibüs havaya uçtu. İçinde bulunan 18 sivil can verdi, 20 kişi de yaralandı. Rasm el Ahmar köyünde ikamet eden sivillerin mantar toplamaya gittikleri öğrenildi.

Aynı saatlerde eli kanlı terör örgütü YPG/PKK, Resulayn'da benzer bir saldırı düzenledi. Bölgeye YPG/PKK tarafından gönderilen araç, Alaye buğday siloları civarında patlatıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.