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Yıldız, Dükel ve Baran hakkında karar açıklandı
08.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yıldız’ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’in 1 yıl 15 gün, Baran’ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Etiketler : Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız,TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel,Astsubay Erdal Baran,
773051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773051.aspx
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