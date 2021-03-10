Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

ANKARA

Türkiye, dünyada pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri olarak ön plana çıktı. Henüz virüs daha Çin’den dışarı çıkmamışken Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak 2020’de Bilim Kurulunu kurdu. Kurul, hemen salgında izlenecek yol haritasını belirleyip dünyadaki gelişmeleri yakından takibe aldı, tedbirleri peyderpey hayata geçirdi. İlk olarak virüsün ülkeye girişini geciktirmek amacıyla sınırlar ve uçuşlar kontrol altına alındı. Bu sayede gerekli hazırlıklar önceden tamamlandı. Ardından kalabalıklar engellendi, maske takma zorunluluğu getirildi, koronavirüs testi ve tedavisi ücretsiz yapıldı. Türkiye, tedaviden hiçbir para almayarak adından sıkça söz ettirdi.

AŞILAMADA ALTINCIYIZ

Ayrıca, işletmelere yönelik mali düzenlemeler ve desteklerle gelir kaybının önüne geçildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları, pandeminin seyrini olumlu yönde değiştirdi. Bu arada, bir taraftan TÜBİTAK koordinasyonunda yerli aşı çalışmaları yürütülürken diğer taraftan da yabancı firmalar ile görüşmeler yapıldı. Çinli Sinovac firmasıyla varılan anlaşma sonrası Covid-19 aşılarının sevkiyatı başladı. Türkiye, her zamanki gibi hızlı bir şekilde organize olarak kendisinden çok daha önce aşılama çalışmalarına başlayan Avrupa devlerini solladı. Böylece uygulanan aşı sayısında dünyada ilk 6’ya girdi.

EN CÖMERT ÜLKEYİZ

Öte yandan Türkiye, virüsü kendi içinde yok etmeye çalışırken dünyayı da unutmadı. ABD, Çin, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeye tıbbi malzeme yolladı. Ölüme terk edilen korona hastası vatandaşlarını da özel uçaklarla yurda getirip tedavi etti.