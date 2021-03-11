Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki. Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" ifadelerini kullandı. Selçuk, ayrıca yaptığı paylaşımda 1-7 Mart arasında eğitimde yapılanların yer aldığı bir videoya da yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak
11.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
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