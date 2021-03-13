Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Dış politikada son dönemde hareketli günler yaşanıyor. Ankara özellikle, ilişkilerin bir süredir olumsuz seyrettiği ülkelerle diyaloğu artırdı. Bir süredir karşılıklı olumlu mesajların verildiği Mısır’la diplomatik temas kuruldu. İsrail’den de normalleşme mesajları gelmeye başladı. Körfez’de de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ile benzer süreçler yaşanıyor. İki ülke de Ankara’ya sıcak mesajlar gönderiyor. Fransa ile tansiyon düşerken, Yunanistan’la da diyalog sürüyor. ABD ile temas hâlinde olan Ankara, AB ile ise yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

MISIR’LA TEMAS BAŞLADI

Abdüllatif es-Sisi'nin darbe ile başa gelmesinden bu yana ilişkilerin gergin olduğu Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlar konusunda uzlaşma sağlanması için istihbarat örgütleri düzeyinde görüşmelerin devam ettiği bir süreçte kritik gelişmeler yaşandı. Yunanistan ile yaptığı deniz sınırları anlaşmasında Türkiye'nin kıta sahanlığını göz önüne alarak hassas davranmasının ardından Ankara’dan da en üst düzeyden isimler Mısır'la ilişkilerin düzelmesine yönelik olumlu mesajlar verdi.

İSRAİL’LE NORMALLEŞME

Bir süredir Ankara ile iş birliğine vurgu yapan İsrail’den de olumlu mesajlar gelmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin “Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” diye konuştu. İsrail ile şu anda diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde devam ederken, diplomatik ilişki seviyesinin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılması da iki ülkenin gündeminde...

KÖRFEZ’DEN SICAK MESAJLAR

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ilişkilerin gerilediği S. Arabistan'la da son aylarda buzlar erimeye başladı. Normalleşme kapsamında doğrudan görüşmeler sürerken, önümüzdeki günlerde karşılıklı resmî ziyaretlerin olabileceği belirtiliyor. Her cephede Türkiye'ye karşıtı tavır takınan BAE ise geçtiğimiz günlerde Ankara ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini açıkladı. Ankara, Abu Dabi’nin mesajlarının olumlu olduğuna işaret ediyor.

FRANSA İLE YUMUŞAMA

Son dönemde Türkiye karşıtı tavrıyla gündeme gelen Fransa ile de normalleşme adımlarının atılması için ortak bir yol haritası hazırlanıyor. Buna göre ikili düzeyde istişareler, terörle mücadele, Suriye ve Libya gibi bölgesel konular ile eğitim alanında iş birliği yapılması öngörülüyor. Ayrıca son dönemde gönderdiği mektupla gündeme gelen Macron’un, Erdoğan'la önümüzdeki günlerde video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

FETÖ TEMİZLİĞİ HIZLANDI

Yeni dönemde Türk Cumhuriyetlerle ilişkiler yeni boyut kazanırken, iş birliği alanları genişliyor. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılması karar verilirken, FETÖ’nün ve kurumlarının bu ülkelerden tamamen silinmesi için de söz konusu ülkelerin harekete geçmesi için gerekli mesajlar verildi.

ABD VE AB İLE SIKI TEMAS

Öte yandan, ABD ve AB ile de bir süre gergin seyreden ilişkilerde hızlı bir normalleşme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile temasa geçti. Her iki görüşmenin de samimi ve verimli geçtiği kamuoyuna yansırken, ABD yönetimine başta S-400, F-35 ve PKK/YPG ve FETÖ konusunda taleplerini ileten Ankara, iki ülke arasında ticaret hacmin artırılması gibi ortak gündem konularını da ele aldı.

Yine AB-Türkiye ilişkileri bu yıl oldukça hızlı başlarken, karşılıklı ziyaretlerin sıklaşacağı bir döneme girildi. Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda Brüksel’i ziyaret ederek, üst düzey AB’li isimlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AB liderleriyle yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü. AB ile ilişkilerin normalleşme sürecine katkı sağlanması amacıyla gelecek ay içinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Ankara’yı ziyaret etmeyi planlıyor.

ATİNA İLE SORUNLAR MASADA

Bir süredir tansiyonun hiç düşmediği Yunanistan ile gerginlik yerini diyaloğa bıraktı. Doğu Akdeniz ve Ege’de ihtilaflı konuların ele alınması için 25 Ocak’ta İstanbul’da istikşafi görüşmeler başladı. Bu görüşmelerin gelecek hafta Atina’da devam edeceği açıklanırken, yine NATO nezdinde de Türk ve Yunan temsilciler görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de bu süreçte bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.