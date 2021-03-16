Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık
16.03.2021 - 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
775059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775059.aspx
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