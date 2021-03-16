Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz.