Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ firarisi Yenice’de yakalandı
16.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ firarisi,
775127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775127.aspx
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