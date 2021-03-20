Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın felaketinin yaşandığı Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah" diyen Soylu “Hasarların telafisi için hızlı adımlar atacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Buraya AFAD’tan acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi. Şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’mız Zehra Hanım'la görüştük, o da 1,5 milyon lira yolluyor. Evi yananların hesabına ilk etapta 15 bin lira yatırdık. Gönderilecek olan 1,5 milyon lira da ailelerin hesaplarına aynı şekilde yatacak. Eğer ihtiyaç olursa kaynakları buraya aktarırız. Hayvanları telef olanların da mağduriyeti giderilecek” dedi. Soylu, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için de köylülerden evler ile samanlıkların ayrı yerde olacağı sözünü aldı.

52'si konut, ahır, samanlık, dükkân ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümün zarar gördüğünü vurgulayan Bakan Kurum ise “Yeni yapılacak konutlar için zemin etütlerine başlandı. Köydeki iki alanı kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edeceğiz. Yöresel mimari dediğimiz, taş ve ahşap karışımı ile yapılmış yığma binalar sapasağlam ayakta duruyor. Yeni binalar da aynı anlayışla yapacağız. Bölgeye yakışacak şekilde yatay mimari esaslı güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz” diye konuştu.