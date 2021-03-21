Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürülmesine rağmen çarşamba gününden beri Meclis’i terk etmeyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu için bazı kesimler ‘sadece bir sosyal medya paylaşımı yüzünden vekilliği düştü’ şeklinde algı oluşturmaya çalışıyor ancak Gergerlioğlu’nun dosyası bir hayli kabarık. Bugüne kadar FETÖ ve PKK’nın Meclis’teki temsilcisi gibi hareket eden Gergerlioğlu’na önümüzdeki hafta müdahale edilmesi bekleniyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkûm edildi. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Dairenin gerekçesinde “Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır” denildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SESİ OLDU

Gergerlioğlu, HDP’den Kocaeli Milletvekili seçilmesinden itibaren TBMM’de âdeta FETÖ ve PKK’nın sesi gibi hareket etti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ’cülerle çevrim içi toplantılara katılan, FETÖ’nün cezaevlerindeki mensuplarından gelen mektupları soru önergesine dö-nüştürerek, Meclis gündemine taşıyan Gergerlioğlu, FETÖ ve PKK mensuplarının temsilcisi gibi davranıp cezaevlerindeki çıplak arama iddialarını gündeme getirmişti.

ADI FETÖ İTİRAFLARINDA DA GEÇİYOR

Gara operasyonundaki 13 şehitle ilgili de provokatif paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Gergerlioğlu’nun adı FETÖ’nün eski istihbarat sorumlusunun itiraflarında da geçmişti. Örgütün eski MİT sorumlusunun ceza aldığı davanın gerekçeli kararındaki ifadede Gergerlioğlu’nun, FETÖ ile irtibat hâlinde olduğu, sıkıntısı olan FETÖ’cülerin Gergerlioğlu’na gitmeleri ve ona açıklama yaptırmaları talimatı verildiği yer almıştı. Karşılığında da Gergerlioğlu için sosyal medya üzerinden tebrik mesajı atmaları istenmişti.

MECLİS YÖNETİMİ EYLEMİ SONLANDIRACAK

Öte yandan, Gergerlioğlu’nun Meclis’ten ayrılmayarak sürdürdüğü eyleme önümüzdeki hafta müdahale edilmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre TBMM Başkanlığı, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis kararını cuma günü Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Cumhurbaşkanlığının da bu kararı Adalet Bakanlığına, bakanlığın ise infaz için ilgili savcılığa göndermesi gerekiyor. Ancak Gergerlioğlu üç yılın altında ceza aldığı için, savcılık hemen yakalama kararı çıkaramıyor. Önce Gergerlioğlu’na davet yazısı gönderilecek, 10 gün içinde Gergerlioğlu bu davete icabet etmezse, savcılık yakalama kararı çıkaracak. TBMM yönetimi ise bu süreci beklemeden, Gergerlioğlu’nun Meclis’teki eylemini sonlandırmak için önümüzdeki hafta harekete geçecek. Meclis kaynakları, HDP grup yönetimi odasında eylemini sürdüren ve ‘Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru sonuçlanmadan Meclis’ten ayrılmayacağını’ söyleyen Gergerlioğlu’na önümüzdeki hafta müdahale edileceğini dile getirdi. Gergerlioğlu’nun ihtiyaçları HDP’liler tarafından karşılanırken son olarak Meclis’e yer yatağı da getirilmişti.

Suç dosyası kabarık

Terör örgütlerine destek veren ve övgüler dizen onlarca paylaşımı bulunan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ermeni iddialarına destek vermekten bile geri kalmadı. İşte Gergerlioğlu’nun, tepki çeken adımlarından bazıları:

∂ PKK terör örgütünün 9 Ekim 2016’da Hakkâri’de düzenlenen alçak saldırısı sonrasında Türk bayrağı ile aynı karede paylaştığı PKK paçavrasını meşrulaştırmaya kalkıştı.

∂ Eli kanlı örgütün propagandasını yapan IMC TV’ye sıkı sık konuk olarak Türkiye’nin millî birlik ve bütünlüğünü hedef alan skandal sözler sarf etti, âdeta PKK/KCK’nın sözcülüğünü yaptı.

∂ Türkiye’nin teröristlere vurduğu ağır darbeden rahatsız olarak Barış Pınarı Harekât’ı için “Açık söyleyeyim, bu harekâtın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır” diyerek küstah bir çıkışa imza attı.

∂ Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği skandal Tweet’inde “Almanya meclisinde Ermeni soykırım tasarısı kabul edildi. Soykırım olduğunu ben de uzun süreli araştırmalarım sonucu kabul ediyorum. Ermeni soykırımı olmuştur, üstü örtülmeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.

∂ FETÖ’cü ve PKK’lı hesaplar aracılığıyla ‘Türkiye’deki cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı’ iddiaları ortaya atılırken, Gergerlioğlu bu yalanı sık sık Meclis’e taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ’nün algı operasyonu’ şüphesiyle başlattığı soruşturmada, iddiaların kara propaganda malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.