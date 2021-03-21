Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı bölgesi,terörist,