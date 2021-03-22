Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.
Tunceli’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi
22.03.2021 - 19:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de devam eden "Eren-7 Operasyonu" kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında teröristlere ait iki sığınak imha edildi.
Etiketler : Tunceli,
776583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776583.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER