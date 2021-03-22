Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.