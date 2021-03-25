Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki beş kişiyle hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet sevgisiyle, ilkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biriydi... Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas başta olmak üzere birçok şehirdeki okul, park ve caddelerde yaşatılıyor.

Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin ölümüne ilişkin ana soruşturma ise bir yandan sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili üç dava şu ana kadar karara bağlandı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, 12 senedir âdeta iğneyle kuyu kazdıklarını belirterek ana soruşturmada sona gelindiğini söyledi. Açıklamalarında FETÖ vurgusu yapan Yavuz şunları söyledi: Biz vicdani bir kanaat olarak, olayın bir suikast olduğu, bu suikastın askeri jetlerin oluşturdukları türbülansla gerçekleştirildiği ve karbonmonoksitle pi-lotu sersemletme düzeyine getirip ‘işi sağlama aldıkları’ inancındayız. Çok etraflı araştırmalar yapıldığında ve askerî yapıdaki FETÖ yapılanması tam olarak çözüldüğünde bunun tamamının bir FETÖ organizasyonu olduğunun daha net olarak ileriki aşamalarda anlaşılacağı inancındayız.