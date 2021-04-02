Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Bulaştığı kişinin nefes almasını zorlaştıran Covid-19, sigarayla mücadelede etkili oldu. Hastalık korkusu, nikotin bağımlılarını sigarada vazgeçirdi. Ayrıca Sağlık Bakanlığının sağladığı kolaylıklar, yürütülen kampanyalar, uzmanların ikazları, virüse mücadele kapsamında devreye sokulan ‘kamusal alanda sigara içme yasağı’ da caydırıcı bir etken oldu. Tütün bağımlılığıyla mücadele eden Yeşilay da bu süreçte aktif rol oynadı. 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’nı pandemi sürecinde 15 bin kişi aradı. Salgın döneminde tütün özelinde gelen aramalar dokuz kat arttı. Yeşilay’ın verilerine göre sigara bağımlılığından kurtulan her 10 kişiden biri, bırakma gerekçesi olarak Covid-19’u gösterdi. Özellikle 45 yaş ve üzeri kişilerde sigarayı bırakma oranı, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oldu. Her dört kişiden biri de salgın döneminde sigara kullanımını azalttı. 2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 iken 2020’de bu oran yüzde 58’e çıktı. Aktif kullanıcıların yüzde 63’ü de sigarayı bırakmayı denedi.

537 POLİKLİNİK HİZMET VERİYOR

Tütün ürünü kullanan bireylere, bu bağımlılıktan kurtulmaları için Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, pandemide de 7/24 hizmet verdi. Danışma Hattı’nı bu süreçte günlük ortalama üç bin kişi aradı. Takibi yapılan kişilerin yüzde 25’i sigarayı bıraktı. Bu hattın yanı sıra 537 sigara bırakma polikliniği de bağımlılıkla mücadele etti. Öte yandan son 11 yılda 1,2 milyon kişi, sigara bırakma ilaçları sayesinde bu illetten kurtuldu.