Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan ve sahada kendini kanıtlayan Sarp silah sisteminde önemli bir yerlileştirmeye imza atıldı. Sarp uzaktan komutalı silah sistemlerinin TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen GİS ile entegrasyonu tamamlandı. GİS ile görev yapacak ilk Sarp sistemleri müşteriye teslim edildi. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM ile ortak olarak yürütülen çalışmalar sonucu Sarp artık tamamen millî yazılımlarla çalışacak. GİS, savunma sanayiinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını millî imkânlarla karşılamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2006’da geliştirilmeye başlandı ve 2013 başında tamamlanarak ürün haline getirildi. Daha sonra ASELSAN ve TÜBİTAK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla çalışmalar yeni bir boyuta taşındı.