Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ülkenin gündeminin ekonomi olduğunu söyledi, bildiricilere tepkinin bunların üstünü örtme amacı taşıdığını savundu.

CHP lideri, Montrö'yü ve Harp Okulları Yönetmeliğinde yapılan değişikliği iktidarın değil; muhalif medyanın ülkenin gündem maddesi haline getirmesini ise görmezden geldi.

Kılıçdaroğlu "Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi? Ne darbesi kardeşim! Montrö sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim, ne darbesi? Ne paranoyası kardeşim. Yok kardeşim geçti onlar. Kimse yemiyor artık bu numaraları. Adam bir de emekli amiral. Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç görmedi ve duymadı. Artık bizim anladığımız anlamda devleti sağlıklı yöneten bir iktidar yoktur. Millet 'Bırak bağırmayı sandığı getir' diyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Tümüyle yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Ağır sorunların altında ezilen, çaresizliğini ört bas etmek için sağa sola saldıran, yapay gündemlerle toplumu meşgul etmek isteye bir siyasi yönetimle, bir tek kişi hükûmetiyle karşı karşıyayız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının çok büyük bir kısmını ekonomiye ayırması "Darbe bildirisi ters tepti. Destek bulamayan CHP, skandalı örtmeye çalıştı" şeklinde değerlendirildi.

Gece yarısı bildiri yayınlayan emekli amirallerden dördünün CHP üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. 128 CHP'li eski milletvekili bildiriyle, emekli amirallere destek vermişti.