Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El - Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah’ı kabul etti
08.04.2021 - 18:56 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt Dışişleri Bakanı,
781014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781014.aspx
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