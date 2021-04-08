Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El - Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.