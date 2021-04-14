Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCG Anadolu'nun inşa sürecini anlatan Demir, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile 14-15 ay önce aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Demir, şöyle konuştu: Kendileriyle “Bu gemiyi bir çalışsanız, buraya SİHA’lar olabilir mi” diye konuşmamız oldu. Onlar da bunu görev olarak aldılar. Geçen yıl ocak ayından beri bir çalışma içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdik, daha önce de gemiye ziyaret yaptılar, Baykar olarak. Gemi üzerinde kalkış inişi kolaylaştıracak ne tür tedbirler alınabilir diye çalışmalar geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi.

“Uçak gemisi” konusu gündeme gelince Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Hürjet'in gemide kullanılıp kullanılamayacağını görüştüklerini ifade eden Demir, “Hürjet’in gemide hizmet görecek şekilde tasarımında bir değişiklik yapabilir miyiz diye düşündüler. Bazı tasarımlar buna göre yürütüldü, simülasyonlar yapıldı. Amaç Hürjet’i aynı zamanda TCG Anadolu gemisi gibi bir gemiden operasyon yapabilir hâle getirmek” diye konuştu.