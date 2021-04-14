Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yaklaşık beş yıl aradan sonra başlayan istişari görüşmeler ve NATO nezdindeki Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki toplantılar devam ederken, Ankara ve Atina hattında görüşmelerin seviyesi Dışişleri Bakanları düzeyine çıkarıldı. Bu doğrultuda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya gelecek.

İki bakan başta Doğu Akdeniz ve Ege Deniz’i kaynaklı meseleleri detaylı bir şekilde masaya yatıracak. Ege ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklar, göçmen meselesi ve Batı Trakya Türkleri konusu değerlendirecek. Bunun yanı sıra Türkiye’nin çok taraflı Doğu Akdeniz Konferans teklifi üzerine de istişarelerde bulunulması bekleniyor.

İki ülke arasında kıta ve hava sahası, deniz yetki alanları, Ege'deki kayalıklar, Yunanistan'ın gayriaskerî statüdeki adaları silahlandırması, adaların statüsü, Meis’in kıta sahanlığı ve bu ay yapılması planlanan Kıbrıs müzakereleri ile NAVTEX ve NOTAM ilanları da iki bakanın ele alacağı gündem maddelerini arasında bulunuyor. Çavuşoğlu ve Dendias görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinin hazırlığı üzerine de çalışılması bekleniyor.