Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Valiliği Covid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda sokağa çıkma sınırlamasından muaf tutulanların bunu istismar ettiğine yönelik görüntülerin salgınla mücadeleye gölge düşürdüğünü söyledi. Öncelikli amacın ceza yazmak değil kurallara uyulmasını tembih etmek olduğunu söyleyen Soylu şunları kaydetti: Bu hafta sonundan itibaren yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Bütün gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler. Kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, nedeni, zaman ve güzergâhla sınırlıdır. ‘Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, ben çiftçiyim’ deyip gün boyu istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, ‘Bakkala, markete gidiyorum’ deyip bütün şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu kadar basit.

Turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu hatırlatan Soylu, Türkiye'de ikameti olan yabancıların da pasaportlarını göstererek bunu istismar ettiğini belirtti. Soylu, "Kim istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" dedi.

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ ARTMALI

Ramazan ayında pide kuyrukları başta olmak üzere türbe ve mezarlık gibi yerlerde yoğunlaşmaya müsaade edilmemesini isteyen Soylu, ramazan boyunca denetimler konusunda “tam saha pres” yapılması talimatını verdi. Baştan beri şehir içi toplum ulaşım araçlarının bulaşın en sıkıntı verdiği yerler olduğunu ifade eden Soylu, “Maalesef hâlâ ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almakta imtina etmektedirler. Türkiye’nin tamamında böyle” dedi. Soylu, yapılması gerekenin pik saatlerde ulaşım imkânlarının en üst seviyeye çıkarılması olduğunu belirterek sefer sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.