Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK’ya yönelik 2019 yılında başlayan kara ve hava operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 23 Nisan günü iftar sonrası başlayan operasyonda ilk olarak terörist hareketliliğinin gözlendiği Şırnak-Uludere sınırındaki Metina bölgesinde bulunan Kordine, Dirare ve Situna savaş uçakları tarafından vuruldu. Ardından bölgeye Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle komando ve özel birlikler indirildi. Başarılı hamlelerin ardından Mehmetçik kara operasyonu başlattı ve teröristlerle ilk temas Zendura bölgesinde gece 22.00 sularında sağlandı. Çatışmalarda 25’ten fazla terörist etkisiz hale getirilirken birçok noktada kontrol sağlandı. Operasyon gece 02.00’dan itibaren Avaşin’e doğru genişletildi. Havadan SİHA, savaş uçakları ve helikopterler tarafından ateş altına alınan PKK kampları ve geçiş koridorlarına yönelik bombardımanlara sınır hattında konuşlu çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve havanlarla da destek verildi. Teröristler şok operasyon dalgası ile cehennemi yaşadı. Teröristlerin yaşadığı panik örgütün telsiz konuşmalarına yansıdı. Örgüt telsiz kayıtlarında bazı gruplarla temasın kaybedildiği belirtildi ve saha sorumlusu teröristlerden acil kodu ile durum raporu istendi.

HAREKÂTI HULÛSİ AKAR YÖNETTİ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu Genelkurmay Harekât Merkezi’nden takip edip, harekâtla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi aldı, talimatlar verdi. Akar ve Komutanlar İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekât merkezinden izledi. Kaynakları yıldırım operasyonun hazırlıklarının 15 gün önce başladığını belirtti. Operasyona MİT tarafından elde edilen veriler çerçevesinde start verildiği ve PKK terör örgütünün bahar dönemi yapılanması ile militan değişim sürecinin beklendiği bildirildi. Metina’nın ardından Avaşin’e yönelen Mehmetçik bölgenin en yüksek noktalarından Reşo tepesi ile birlikte birçok kritik noktayı terörden arındırdı. Kaynaklar hava operasyonuna 50 uçağın katıldığı, uçakların üslerine iniş yapmadan harekât boyunca havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıkları, havadan erken uyarı ve kontrol uçağının da operasyon boyunca harekât bölgesi üzerinde olduğu belirtildi. Harekâta katılan ATAK helikopterleri de kaçmaya çalışan teröristleri ateş altına aldı.

EN AZ 40 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Günün ilk ışıkları ile birlikte operasyon Zap yönünde genişletildi. Saat 06.00 sularında Zap’a bağlı Kinyaniş, Bedevi, Munzur, Dola Nerve bölgelerine ilerleyen Mehmetçik, örgüte ait bazı karargâh, sığınak ve gözetleme noktalarını ele geçirdi. 460 hedef imha edildi. PKK’nın haberleşme ağı çöktü. Sabaha kadar süren çatışma ve Türk savaş uçakları, SİHA ve helikopter taarruzlarında ölen terörist sayısının 40’ı aştı. Kandil’in bölge ile teması tamamen koptuğu öğrenilirken sıkışan bazı teröristlerin sivil kıyafetler giyerek bölgeden kaçtığı kaydedildi.