Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
30.04.2021 - 11:10 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Etiketler : Milli Savunma Üniversitesi,
786671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786671.aspx
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