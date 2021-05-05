Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla, halihazırda devam eden ve biten projelere ilişkin konular ele alındı.