Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla, halihazırda devam eden ve biten projelere ilişkin konular ele alındı.
Fuat Oktay, Bakan Pakdemirli ile KKTC'li Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
05.05.2021 - 18:42 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
788022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788022.aspx
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