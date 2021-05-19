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MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
19.05.2021 - 13:37 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu."
Etiketler : msb,pkk,terörist,
790326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790326.aspx
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