Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

32 yaşında 2 çocuk annesi olan Mısırlı Eman Askar, 10 yıldır içerik üreticiliği yaptığını ve önceleri çocuklar için içerik üreterek mesleğe adım attığını anlatırken; şarkıyı yazma sürecini ve hissettiklerini dile getirdi.

Koronavirüs döneminde kendi sayfasını kurdu

Askar, 2020'de yeni tip koronavirüs salgınıyla başlayan karantina sürecinde kendi sayfasını kurduğunu belirterek "Bu kendi sayfamda önem verdiğim konuları anlatmaya ve kendi içeriğimi oluşturmaya karar verdim." diye konuştu.

"Gazze'de olanları takip ediyordum, bu da beni çok üzüyordu"

Askar, "Ramazan bayramı Müslümanların aileleriyle bir araya gelmesi, seyahat etmesi ve zamanın tadını çıkarması gerektiği vakitlerdi. Ancak Gazze'de olanların yanlış olduğunu hissediyordum. Mutlu olamıyordum çünkü Gazze'de olanları takip ediyordum, bu da beni çok üzüyordu." dedi.

7-8 yaşlarında çizdiği resim etkiledi

Bayram tatilinden eve döndüğünde 7-8 yaşlarında çizdiği bir resmi bulduğunu belirten Askar, Filistin'deki ikinci intifada döneminde 21 yıl önce çizdiği bu resimde bir tarafta bayramda uçurtma uçuran çocuklar varken bir taraftan da tankların karşısında olan çocuklar olduğunu tasvir ettiğini anlattı.

21 yıl sonra yine aynı

"21 yıl önce 7-8 yaşında bir çocukken televizyonda çocukların öldüğünü, evlerin bombalandığını izliyordum. Şimdi 21 yıl sonra yine ne yazık ki aynı görselleri görüyoruz."

Askar, "Ne hissettiğimi biliyordum ve bunu sanat ile ifade etmek en sağlıklısıydı. Bu işe koyulurken açıkçası videonun bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Bir Mısırlı olarak videolarımı genelde Arapça yapıyorum ancak bu konuyu insanların gerçekten öğrenmesini istiyorsam bunu İngilizce yapmalıydım." diye konuştu.

Hüzünlü hikaye takipçi getirdi

"Dün Instagram hesabımın 3 bin takipçisi vardı bugün 36 bine ulaştı. Bu, büyük bir ilerleme. Ancak aynı zamanda bu başarıya, çok hüzünlü bir hikaye anlatarak ulaştım."

"Video hükümetlerin harekete geçmeleri için bir baskı oluşturur"

"Şu anda Mısır'daki bir içerik üreticisi olarak mesajımın daha da yayılmasını sağlamalıyım. Umarım ki bu mesaj, bir noktada hükümetlerin harekete geçmeleri için bir baskı oluşturur. Şu anda ne yazık ki aciz bir durumdayız."

"İsrail'i desteklemeyi, onlara silah ve para vermeyi durdurun"

"İsrail'i desteklemeyi, onlara silah ve para vermeyi durdurun. Şu anda verdikleri silahlarla ne yapıldığını görüyorlar ve buna kör kalmalarını anlamıyorum. Buna çatışma diyemeyiz, bunun meşru müdafaa olduğunu öne sürmek çok saçma. Bu tarafta ölen insanlara bakın, bu meşru müdafaa değil. Bu bir savaş suçu, insanlığa karşı suç. Umarım bir noktada bunları görürler ve dünya bunları görmezden gelmez."

Askar'ın şarkısının sözleri şu şekilde:

"Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı

Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşardı

1800’lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu

Bu sırada sakallı bir adam Siyonizmi kurdu

Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu

Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı

İngiltere dedi ki “Hey! Bu güzel topraklar tamamen benim

Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın "Siyonist devlet" sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di

Her geçen gün daha çok Yahudi, sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi

Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar

Yıl 1948’di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti

Geri dönme hakları yok, ev hakları yok

Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok

İsrail apartheid olma yolunda daha da büyüdü

İnsanlığınız nerede, haysiyete saygınız nerede

Buna “çatışma” demek delilik, fikrinizi değiştirmenizin zamanı

Filistin bir gün özgür olacak

O halde tarihin doğru tarafında yer alın

Savaş suçlarına karşı olmanız sizi anti-semitik yapmaz

Medya beyninizi yıkamasın, gerçeği kendiniz de görebilirsiniz

Hikayeyi öğrenin, Filistin’in hikayesini"