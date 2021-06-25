Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.
Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı
25.06.2021 - 06:51 | Son Güncelleme: 25.06.2021 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Özel Hastaneler Tüzüğü,
794424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794424.aspx
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