Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.