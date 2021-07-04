Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir."